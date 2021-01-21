شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد الأحمر ذهب الفراعنة الذى لا يصدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوما بعد يوم يثبت أحمد الأحمر، لاعب ندى الزمالك ومنتخب كرة اليد، أنه أسطورة تتحرك داخل صالات اللعب في أي بطولة أو حدث يشارك فيه، نظرا لما يقدمه من أداء وتصويبات، تأخذ بفريقه بعيدا عن منافسيه فى القمة.

واستطاع أحمد الأحمر أن يحصد لقب رجل مباراة الفراعنة وروسيا في المباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة، رغم أنه شارك بدلا من حسن رمضان، وحسم فراعنة اليد نتيجة مباراته بالفوز بنتيجة (28- 23) الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، والتى تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا.

الأحمر أثبت لمتابعى البطولة العالمية أنه ذهب لا تغيره السنوات أو الإصابات، بل يحتفظ بمستواه، وقيمته الفنية التي تزيد وترتفع مع كثرة البطولات والمباريات، ليكون ذهب الفراعنة الذى لا يصدأ.

ونجح اللاعب فى الحصول مع فريقه على البطولة الأفريقية رقم 12 فى تاريخ القلعة البيضاء ليتربع الزمالك على عرش أفريقيا، ويصبح الأحمر رقم واحد على مستوى العالم في حصوله على بطولات قارية بمجموع 19 بطولة.

الأحمر من مواليد 27 يناير 1984 وهو ابن نجم الزمالك الأسبق مصطفى الأحمر، حيث استطاع اللاعب حفر اسمه بقوة فى قلوب محبى و عشاق كرة اليد المصرية والعالمية، وذلك بسبب المهارات القوية وعنصر المراوغة الذى يتمتع به.



الاحمر فى اوربا



الاحمر ووالده