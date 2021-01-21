شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر × موسيمانى.. 7 مباريات تمنح السويسرى التفوق على بيتسو مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد النادى الأهلى، نقطتين بعد التعادل السلبى مع البنك الأهلي مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري، التي أقيمت بملعب المكس بالإسكندرية، ليكون التعادل الثانى خلال 7 مباريات حتى الآن.

ويتربع النادي الأهلي على صدارة الدوري برصيد 17 نقطة بواقع 5 انتصارات وتعادلين، بفارق نقطة عن الزمالك ونقطتين عن الجونة، لكنه قد يخسرها حال فوز الأبيض أو الجونة بلقاء الفريقين يوم الثلاثاء.

وأحرز لاعبو الأهلى تحت قيادة بيتسو موسيماني، 16 هدفا في الموسم الجاري من بطولة الدوري واستقبلت شباك الشياطين الحمر هدفين.

أهلى فايلر الأفضل

وبالمقارنة مع الأهلى الموسم الماضى تحت قيادة السويسرى رينتيه فايلر خلال أول 7 مباريات، ستكون النتيجة في مصلحة شياطين السويسري.

واستطاع النادي الأهلي الفوز في مبارياته السبعة بالموسم الماضي برصيد 21 نقطة بصدارة الدوري وسجل 21 هدفا واستقبل هدفا وحيدا.

وفى سياق آخر، قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، استبعاد الحكم محمد سلامة ميدو وعمرو الشناوى حكم الفيديو من مباريات الأهلي فيما تبقى من الموسم.

وكشف مصدر مسئول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أن استبعاد الثنائى من مباريات الأهلي جاء بعد هجوم الإعلام ضدهما عقب لقاء الأهلي مع البنك الأهلي.