"صلاح أساسيًا".. تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، التشكيل المتوقع الذي سيبدأ به ليفربول ضد بيرنلي في اللقاء الذي يأتي ضمن الجولة 18 من منافسات بريميرليج موسم (2020 - 2021).

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تشكيل ليفربول سيشهد عودة المدافع الكاميروني جويل ماتيب والذي غاب طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يشارك ماتيب على حساب القائد جوردان هندرسون والذي سيعود لمركزه الطبيعي في وسط الملعب على حساب شيردان شاكيري.

وكان هندرسون شارك مدافعًا في مباراة مانشستر يونايتد، في المقابل خاض شيردان شاكيري مباراة القمة أمام يونايتد أساسيًا.

تبديل هجومي في تشكيل ليفربول من خلال الدفع بالدولي الياباني تاكومي مينامينو على حساب البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة بيرنلي بطريقته المعتادة (4-3-3) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فابينيو - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جيجي فينالدوم - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: ساديو ماني - تاكومي مينامينو - محمد صلاح.

ويسعى ليفربول لاستعادة الانتصارات مجددًا بعدما أخفق بطل الدوري الإنجليزي في تحقيق ذلك خلال آخر أربع مباريات بعد التعادل في ثلاث مباريات أمام ويست بروميتش ونيوكاسل ومانشستر يونايتد مقابل الخسارة في مباراة كانت ضد ساوثامبتون.

ويحتل ليفربول المركز الرابع حاليًا في جدول الدوري برصيد 34 نقطة بفارق ست نقاط عن مانشستر يونايتد متصدر الجدول حاليًا.