"زملكاوي ابن زملكاوي".. وكيل محمد إبراهيم يكشف كواليس فشل انضمامه للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث محمد سالم وكيل أعمال اللاعب محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، عن كواليس فشل انضمام موكله للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال وكيل اللاعب محمد إبراهيم في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"كان يوجد مفاوضات بالفعل بين الأهلي ونادي مصر المقاصة والدليل خروج إدارة المقاصة لتعلن عن وجود مفاوضات بشأن بيع اللاعب محمد إبراهيم".

وأضاف :"تركيز اللاعب خلال هذه الفترة كان مع نادي مصر المقاصة لأنه لديه عقد وأيضًا طموحه هو الانضمام للمنتخب المصري".

وأكمل :"لم يحدث اتفاق بين إدارتي الأهلي والمقاصة، وأيضًا اللاعب كان قائد نادي الزمالك ولعب في صفوف الزمالك 13 عامًا".

وعن رغبة محمد إبراهيم في الانضمام للأهلي، رد وكيل اللاعب :"الأهلي بدأ المفاوضات مع نادي مصر المقاصة قبل معرفة رأي اللاعب، ومحمد إبراهيم زملكاوي ابن زملكاوي".

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية وجود رغبة من جانب الأهلي لشراء محمد إبراهيم بطلب من المدير الفني السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق.

وانتقل محمد إبراهيم في الصيف الماضي إلى الفريق الصاعد حديثًا لمسابقة دوري we المصري فريق سيراميكا كليوباترا دون أن يتم الإعلان عن التفاصيل المادية بشأن الصفقة.