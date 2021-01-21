بالمواعيد.. مواجهات صعبة للعرب وقمة أوروبية ضمن مباريات الدور الرئيسي بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

تستأنف اليوم باقي مباريات الجولة الأولى بالدور الرئيسي للنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

ويصطدم ممثلا العرب بمواجهات صعبة، حيث يلتقي منتخب البحرين مع منتخب كرواتيا، بينما تصطدم قطر بحامل اللقب الدنمارك.

كما تختتم اليوم بقمة أوروبية بين منتخب أسبانيا بطل اليورو مع المنتخب الألماني.

وتذاع مباريات البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس.

يقدم يلاكورة تقرير بالمواعيد عن مواجهات اليوم لمونديال مصر 2021:

الدور الرئيسي:

يلتقي منتخب اليابان مع نظيره الأرجنتين ضمن مباريات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا على صالة استاد القاهرة الرياضي.

كما يلتقي منتخب بولندا مع أوروجواي في الرابعة والنصف عصرا ضمن مباريات المجموعة الأولى على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويواجه المنتخب المجري نظيره البرازيلي ضمن مباريات المجموعة الأولى على صالة العاصمة الإدارية الجديدة في تمام السابعة مساء.

ويصطدم منتخب البحرين بنظيره الكرواتي ضمن مباريات المجموعة الثانية في تمام السابعة مساء على صالة استاد القاهرة الرياضي.

كما يصطدم منتخب قطر بمواجهة قوية مع الدنمارك حامل اللقب ضمن مباريات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي في التاسعة والنصف مساء على صالة استاد القاهرة الرياضي.

كما يلتقي منتخب أسبانيل بطل اليورو مع نظيره الألماني في قمة مباريات المجموعة الاولى بالدور الرئيسي على صالة العاصمة الإدارية الجديدة في تمام التاسعة والنصف مساء.

كأس الرئيس

يلتقي منتخب أنجولا مع الكونغو الديمقراطية في السابعة مساء ضمن مباريات المجموعة الأولى بكأس الرئيس على صالة دكتور حسن مصطفى في السابعة مساء.