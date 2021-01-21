3 تغييرات.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة المقاولون العرب والتي تأتي ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري we المصري.

التشكيل سيشهد عدة تغييرات بحسب ما أفاد به مراسل "الخليج 365"، حيث ستكون أولى التبديلات خروج محمد الشناوي بسبب عقوبة الإيقاف ليشارك بدلاً منه علي لطفي.

ويفاضل موسيماني في وسط الملعب بين الثنائي حمدي فتحي أو عمرو السولية من أجل المشاركة بجوار المالي أليو ديانج.

ومن المتوقع أن يبدأ طاهر محمد طاهر مباراة المقاولون ليكون على حساب محمود عبد المنعم "كهربا"، في المقابل سيقود محمد شريف الهجوم.

وسيكون تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - حمدي فتحي / عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويسعى الأهلي لاستعادة الانتصارات المحلية بعد التعادل السلبي الذي تحقق الجولة الماضية أمام فريق البنك الأهلي، في المقابل يأمل المقاولون لمواصلة العروض الجيدة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد الجولة الماضية.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني حاليًا برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، في المقابل يحتل فريق المقاولون العرب المركز الثاني عشر برصيد سبع نقاط.