شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. لدغة أوباما تنعش آمال الزمالك في البقاء بالكونفدرالية والتتويج باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيى يوسف اوباما لاعب الزمالك فرص ناديه في استكمال مشواره في بطولة الكونفدرالية خلال النسخة قبل الماضية، والتي توج الفارس الأبيض بلقبها، بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع في مرمي بترواتيلتكو الانجولي، في دور المجموعات للبطولة.

وحقق الزمالك تعادل مهم أحيا به آماله في استكمال مشواره ببطولة الكونفدرالية الافريقية بعد ان كان متأخر بهدف علي ارضه ووسط جماهيره علي استاد برج العرب في الاسكندرية

بدأ الزمالك المباراة كالعادة بهجوم ضاغط واضاع مهاجميه عدة فرص امام المرمي وحاول بعدها الفريق الانجولي في شن بعض الهجمات علي مرمي الزمالك، ولكن جنش وقف لها بالمرصاد حتي انتهي الشوط الاول بالتعادل ومع بداية الشوط الثاني وعكس سير المباراة.

واحرز الفريق الانجولي الهدف الاول في المباراة وبعدها حاول الزمالك ادراك التعادل، حتي جاءت الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع احرز فيها يوسف اوباما هدف التعادل للزمالك ليرفع رصيده الي نقطتين يتذيل بهم المجموعة ويتصعب موقفه في البطولة