شكرا لقرائتكم خبر عن أدار له مباراة وحيدة انتصر فيها بالخمسة.. صافرة محمود ناجي مع ‏الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسندت لجنة الحكام الرئيسية مهمة إدارة مباراة الأهلي والمقاولون العرب، المقرر اقامتها اليوم الخميس، بملعب السلام وي الأهلي، بالجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز، للحكم محمود ناجي.

وأدار ناجي 31 مباراة عبر مشواره التحكيمي في الدوري المصري، استهلهم في موسم 2015-2016 بإدارة لقاء المقاولون العرب والانتاج الحربي، والذي حمسه الأخير بنتيجة 2/1.

ناجي أدار مباراة وحيدة للأهلي في الدوري المصري الممتاز كانت في موسم 2017-2018، بالتحديد في التاسع عشر من نوفمبر من عام 2018، أمام فريق النصر القاهري، وحسمها الأحمر بخماسية نظيفة.

وأشهر ناجي خلال تلك المباراة بطاقة صفراء وحيدة كانت من نصيب سعد الدين سمير مدافع الأهلي قبل النهاية بـ 9 دقائق.

ويدير ناجي مباراته الثانية للأهلي في الدوري عبر مشواره التحكيمي.

وكانت صافرة ناجي قد حلت في 3 مناسبات بالدوري هذا الموسم، خلال ديربي القنال بين الاسماعيلي والمصري، وإنبي وسيراميكا كليوباترا، وبيراميدز والانتاج الحربي والتي شهدت اشهاره بطاقتين باللون الأحمر بواقع واحدة لكل فريق، إجمالاً أشهر 11 بطاقة صفراء وبطاقتين باللون الأحمر في المباريات الثلاثة التي أدارها هذا الموسم.