تكليف النائب البرلماني أحمد عثمان بتولي ملف التفاوض .. تفاصيل أزمة الإسماعيلي وغرامة الـ«20 مليون جنيه»

الشارقة - اميمة ياسر -

سادت حالة من الارتباك داخل النادي الإسماعيلي، في أعقاب وصول خطاب من اتحاد الكرة المصري، يطالب فيه إدارة النادي بضرورة تسديد الغرامة الموقعة عليه من قبل المحكمة الدولية الرياضية «كاس» والتي تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه لصالح نادي نجوم المستقبل.



وكانت المحكمة الرياضية بسويسرا قد رفضت الطعن المقدم من الإسماعيلي على تغريمه 20 مليون جنيه لصالح نادي النجوم، بشأن أزمة انتقال إبراهيم حسن، لاعب الدراويش السابق وبيراميدز الحالي، إلى نادي الزمالك.



ومنح اتحاد الكرة، النادي الإسماعيلي مهلة قدرها ثلاثين يومًا اعتبارًا من 19 يناير 2021 وحتى 18 فبراير المقبل لتسديد قيمة الغرامة، وإلا سيتم خصم 6 نقاط من رصيد الفريق الكروي الأول في بطولة الدوري، إلى جانب إيقاف القيد الشتوي للدراويش.

ملف التفاوض

وعلمت «الأخبار المسائي» أن المهندس محمود عثمان، رئيس الإسماعيلي الشرفي، والشقيق الأكبر للمهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي الحالي، كلف النائب البرلماني وشقيقهم الأصغر أحمد عثمان، بتولي ملف التفاوض مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، لتقسيط قيمة الغرامة، على 3 دفعات، مع الالتزام بسداد 50% من قيمة الغرامة كدفعة أولى، وذلك من أجل إعادة فتح باب القيد الشتوي لفريق الكرة الذي يرغب في جلب صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق.



في الوقت نفسه، يتولى المهندس محمود عثمان، وشقيقه أحمد عثمان، ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد لفريق الكرة، بعد أن قرر الثنائي إبعاد رئيس النادي الحالي عن ملف المدرب الجديد. وبحسب مصدر، فقد فتح الثنائي خطوط اتصال مباشرة مع عدد من المدربين المصريين والأجانب، من أجل التعاقد مع أحدهم، لعل أبرزهم إيهاب جلال المدير الفني الحالي لمصر المقاصة، إلى جانب الفرنسي سيبستيان ديسابر، والمتواجد حاليًا في فرنسا.