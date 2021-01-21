شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق باب الصفقات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اغلق مسئولو نادي الزمالك ملف تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعدما تمسك البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني بالفريق بعدم ضم لاعبين جدد في ظل عدم وجود لاعبين مميزين في الدورى المصري بخلاف عدم وجود مكان في قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق.

وأكد باتشيكو لادارة الزمالك ان الفريق يضم افضل العناصر في الدورى المصري ولا يوجد عناصر في فرق خارجية يمكن الاستعانة بها وتحدث الفارق عن المتواجدين في الفريق حاليا.

ورفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك رحيل احمد عيد ومحمد عبد السلام لاعبا الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، وابلغ البرتغالي إدارة النادي بتمسكه بالثنائي رافضا فكرة رحيلهما سواء علي سبيل الإعارة او البيع.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن البرتغالي جايمي باتشيكو أكد لمسئولي النادي رفض فكرة رحيل الثنائي محمد عبد السلام واحمد عيد لاعبا الفريق علي سبيل الإعارة او البيع خلال فترة الانتقالات الجارية، مؤكدا ان وجود الثنائي مهم جدا في ظل ضغط المباريات وانتشار فيروس كورونا ، حيث اكد باتشيكو لادارة النادي ان احمد عيد سيكون له دور مهم في ظل غياب حازم امام المتكرر للإصابة وهو ما يجعل وجوده في الفريق مهم جدا تحسبا لغياب حازم امام في أي مباراة، ونفس الامر بالنسبة لمحمد عبد السلام الذي يضعه باتشيكو كعنصر استراتيجي تحسبا لغياب أي من المدافعين بسبب كورونا او الإصابات والايقاف.

من ناحية أخرى يخضع حمزة المثلوثي و محمود عبد الرازق شيكابالا لاعبا الزمالك لبرنامج تأهيل مكثف ، وذلك استعدادا لمواجهة اسوان المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدورى.

وطلب باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز الطبي وضع برنامج تأهيل مكثف للثنائي حمزة المثلوثي وشيكابالا لحاجته لهما في المباريات المقبلة، حيث يضع باتشيكو الثنائي ضمن اهتماماته ويعتمد عليهما بصفة شبه منتظمة في المباريات الأخيرة.