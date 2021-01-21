شكرا لقرائتكم خبر عن الانضباط تستمع اليوم لأقوال رئيس اللجنة الطبية في أزمة منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اليوم الخميس لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى بالاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعاً ، بمقر الاتحاد بالجزيرة، لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق باتحاد الكرة بشأن أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين فى تونس وانسحابه من تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بموريتانيا، حيث تستمع اللجنة لأقوال كل من الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد لمعرفة مدى التزام المنتخب بالإجراءات الاحترازية ، بالإضافة إلى استماع أقوال بعض مسئولى الجهازالفنى والإدارى لمنتخب الشباب

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤخرا، إحالة تقرير لجنة التحقيق فى الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطنى للشباب مواليد 2001 فى بطولة شمال أفريقيا التى أقيمت بتونس الشهر الماضى إلى المستشار سيد بندارى رئيس لجنة الآنضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد، لدراسة الأمر بشكل موسع واتخإذ ما تراه من قرارات فى هذا الشأن.