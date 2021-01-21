محمد الفلاح - الفيفا يوافق على تمثيل رمزي الفرجاني لمنتخب تونس

الخميس 21 يناير 2021

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم عن إمكانية انضمام المدافع رمزي الفرجاني لاعب بروسيا دورتموند الألماني، لصفوف المنتخب الوطني التونسي خلال الفترة المقبلة.



وأصدر الاتحاد التونسي بيانًا الاربعاء، قال فيه: "نود الإعلان عن تأهيل لاعب بروسيا دورتموند الألماني رمزي الفرجاني رسميا من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) للعب في صفوف المنتخب التونسي لكرة القدم".

وأفاد اتحاد الكرة التونسي اليوم أن فيفا وافق على تأهيل اللاعب الحامل للجنسيتين الألمانية والتونسية، للعب لفائدة منتخب نسور قرطاج.

كان الاتحاد التونسي راسل فيفا من أجل النظر في إمكانية تأهيل رمزي الفرجاني بحكم أنه شارك سابقا مع منتخبات ألمانيا للشباب.

ويلعب الفرجاني في خط الدفاع، حيث بدأ حياته الكروية مع نادي كايزرسلاوترن الألماني قبل أن ينضم لدرتموند حيث يلعب في فريق الشباب.