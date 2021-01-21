بـ"10 لاعبين"..فريق من الدرجة الثانية يقصي ريال مدريد من كأس إسبانيا في مفاجأة من العيار الثقيل

الشارقة - اميمة ياسر - فجر نادي ديبورتيفو ألكويانو القادم من دوري الدرجة الثانية B الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بريال مدريد من كأس ملك إسبانيا، بعد ما تمكن من الفوز عليه 2-1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في دور الـ32 للبطولة.

تقدم إيدير ميليتاو بالهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 45 من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الملكي.

ومع اقتراب المبارة من النهاية وفي الدقيقة 80 أدرك خوسيه سولبيس هدف التعادل لديبورتيفو ألكويانو لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 ويلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الثاني، حصل رامون لوبيز لاعب ديبورتيفو ألكويانو على بطاقة حمراء في الدقيقة 110، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، وبعدها بخمس دقائق ينجح خوان أنطونيو كازانوفا في إحراز هدف الفوز لديبورتيفو ألكويانو في الدقيقة 115.