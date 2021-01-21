«بعد تخفيض عقوبة الشناوي و محمود وادي»..ميدو : البقاء لله في الكرة والدوري تحول لدورة رمضانية

الشارقة - اميمة ياسر - شن الكابتن أحمد حسام ميدو، لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي الزمالك، هجوما حادا علي اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، مؤكدًا أن هذه اللجنة أول همها تدمير جهود وعمل اللجنة الخماسية التي كان يرأسها عمرو الجنايني.

وقال "ميدو" خلال تقديم برنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار: أنه لا يعرف أحد من هو صاحب قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي من 4 مباريات إلى إيقاف في مباراة واحدة.

وأضاف : أول حاجة عملها أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية وضع صورته مع الرؤساء التاريخيين لاتحاد الكرة، والمفترض أن أي حد مؤقت لا يضع صورته مع رؤساء الاتحاد المنتخبين.

وتابع "ميدو": بعد تقليص عقوبتي محمد الشناوي ومحمود وادي، لو أنا النهاردة لاعب وحكم ضايقني هضربه بالبوكس في وشه، وقرار تقليص عقوبتهما بيقلب الدوري المصري لدورة رمضانية.

وأشار الي ان تصفية الحسابات والمجاملات في الكرة المصرية أصبحت مقززة، وكرة القدم المصرية انتهت بعد قرارات اليوم، النهاردة الكرة المصرية استشهدت، وكان الله في عون جمهور الكرة في مصر".

وأختتم "ميدو" حديثه قائلا: أي عدل يقول إن فرجاني ساسي ياخد 6 ماتشات إيقاف علشان السماعة ومحمود وادي اللى شتم الحكم ياخد 4 ماتشات.