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اتحاد الكرة يعلن تخفيض عقوبة محمد الشناوى

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الشارقة - اميمة ياسر - قرر الاتحاد المصري المصري لكرة القدم تخفيف عقوبة الإيقاف الموقعة ضد قائد الأهلي محمد الشناوي، مع تغليظ الغرامة المالية الموقعة عليه.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا جاء فيه:

"تخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب محمد السيد الشناوي لاعب النادي الأهلي إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى ٥٠ الف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات و ذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة."

كانت وأعلنت لجنة المسابقا باتحاد الكرة في وقت سابق إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات على خلفية اعتراضه بشكل غير لائق ,( علي حد وصفها) على حكم مباراة الفريق الماضية في مواجهة البنك الأهلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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