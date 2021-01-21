اتحاد الكرة يعلن تخفيض عقوبة محمد الشناوى

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الاتحاد المصري المصري لكرة القدم تخفيف عقوبة الإيقاف الموقعة ضد قائد الأهلي محمد الشناوي، مع تغليظ الغرامة المالية الموقعة عليه.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا جاء فيه:

"تخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب محمد السيد الشناوي لاعب النادي الأهلي إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى ٥٠ الف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات و ذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة."

كانت وأعلنت لجنة المسابقا باتحاد الكرة في وقت سابق إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات على خلفية اعتراضه بشكل غير لائق ,( علي حد وصفها) على حكم مباراة الفريق الماضية في مواجهة البنك الأهلي.