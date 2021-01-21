أول تعليق من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش: سيبونى ألعب.. "فيديو"

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى اللاعب الدولي المصري عمرو وردة ، لاعب باوك اليوناني، مزاعم إحدى الفتيات تدعى "فيدرا"، تقيم في دبي بالإمارات، أنها تعرضت للتحرش منه، عبر رسائل عبر تطبيق "سناب شات"، حيث قامت الفتاة بنشر صور للرسائل المتبادلة معه، عبر ستورى "واتس آب" الخاص بها زاعمة أنها لعمرو وردة.

وظهر عمرو وردة في مقطع فيديو قبل مواجهة فريقه أمام لاريسا في دور الـ 16 من كأس اليونان، والتى انتهت ببفوز باوك بخماسية صنع منها اللاعب هدفا.

وقال عمرو وردة في مقطع الفيديو: "ليس لدي أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحساباتى مخترقة منذ أكثر من شهر ونصف، اليوم لدي مباراة في كأس اليونان، سيبوني ألعب".

كشفت فتاة تدعى فيدرا، عبر حسابها على ”إنستغرام“، عن واقعة تحرش وابتزاز من من الدولي المصري عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني.

ونشرت الفتاة عبر ستوري ”إنستغرام“ الخاص، بعض التسجيلات الصوتية التي تزعم أنها لـ“عمرو وردة“، مع التعليق عليها بهاشتاغ ”عمرو وردة متحرش“.

وقالت الفتاة، إن وردة طلب منها أن تذهب إليه في الفندق على أنها زوجته لكنها رفضت بداعي أنه لا يعرفها بشكل كاف ليتطرق معها في الحديث إلى مثل هذه الأمور، ثم قام بتهديدها.

وزعمت الفتاة أن وردة طلب منها أن تذهب إليه في الفندق على أنها زوجته، مضيفة أن لاعب باك حاول التحرش بها ولكنها رفضت بداعى أنه لا يعرفها بشكل كاف ليتطرق معها في الحديث إلى مثل هذه الأمور.

واقترن اسم عمرو وردة بأكثر من حادثة تحرش كان أشهرها عندما كان في معسكر المنتخب عام 2019 بكأس الأمم الأفريقية، وهي الحادثة التي أحدثت ضجة في معسكر المنتخب وكانت من ضمن الأسباب التي لعبت دورا في الخروج المبكر لمنتخب مصر في البطولة التي استضافتها الأراضي المصرية.



عمرو وردة

وشارك عمرو وردة فى خامس مبارياته مع باوك منذ عودته إلى صفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري. وخاض وردة مباراة اليوم من بدايتها، وخرج مستبدلا في الدقيقة 60 بعد اطمئنان مدربه على النتيجة، ونجح عمرو وردة فى صناعة هدف فريق باوك الرابع الذي سجله سفير إنجي إنجاسون في الدقيقة 55.

وسجل عمرو وردة هدفا فى أول ظهور له مع باوك فى اللقاء الذى انتهى بخسارة فريقه 3-2 أمام أتروميتوس، واختارته جماهير باوك أفضل لاعب فى اللقاء، كما شارك وردة في فوز باوك على فولوس في الدوري اليوناني 3-1، وخاض مواجهة أولمبياكوس في الجولة قبل الماضية باللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.، كما شارك في الفوز الأخير على أوفي كريت بثلاثية في الجولة الماضية.

عمرو وردة

ويحتل فريق باوك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 35 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أولمبياكوس المتصدر.

وكان باوك اليونانى قد أعلن عن عودة النجم المصرى عمرو وردة، لصفوف الفريق مرة أخرى خلال الشهر الحالي، بعقد لمدة موسم ونصف، ليبقى مع الفريق حتى عام 2022، بعد إنهاء إعارته لفريق فولوس، الذى انضم إليه معارا خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

ونشر الحساب الرسمى لباوك اليونانى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو لعمرو وردة مرتديا القميص الأبيض والأسود، معلقا "عاد عمرو وردة إلى باوك".