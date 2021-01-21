"أسود الفراعنة تزأر فى المونديال".. مصر تقسو على روسيا بكأس العالم لليد.. المنتخب يتصدر مجموعته

الشارقة - اميمة ياسر - نجح منتخب مصر لكرة اليد، في تحقيق فوزا ثمينا على حساب الاتحاد الروسي، في بداية مبارياته في الدوري الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، والتي بدأت منافساتها يوم 13 من شهر يناير الجاري، وتستمر حتى يوم 31 من الشهر ذاته، وصعد 24 منتخبا إلى الدور الرئيسي، بعدما نهاية منافسات الدور التمهيدي الذي كان يضم 32 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة، وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى أربع مجموعات تضم كل منها ست منتخبات، ويواجه منتخب اليد ثلاثة فرق في هذا الدور وهم روسيا وبيلاروسيا وسلوفينيا، وتمكن فراعنة اليد من اعتلاء صدارة ترتيب مجموعته الرابعة في الدوري الرئيسي، ولو بشكل مؤقت.

وحقق منتخب اليد الانتصار على منافسه منتخب اتحاد روسيا لكرة اليد بفارق خمسة أهداف، حيث انتهت المباراة بنتيجة 28-23، في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر إلى ٤ نقاط بالتساوي مع منتخب السويد وسلوفينيا، ولكل منهما الرصيد ذاته، ثم يأتي منتخب روسيا بالمركز الرابع برصيد ٣ نقاط، ثم منتخب بيلاروسيا بالمركز الخامس بنقطة واحدة، وتتذيل مقدونيا الشمالية الترتيب بدون نقاط. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

منتخب مصر تأهل للدور الرئيسي بنقطتين

ويتصدر المنتخب المصري لكرة اليد بفضل تفوقه على السويد وسلوفينيا بفارق الأهداف، مع العلم أن منتخب السويد سيلعب أخر مباريات اليوم الأول بالدور الرئيسي ضد بيلاروسيا.

وتفوق لاعبو منتخب اليد المصري منذ الدقيقة الأولى من المباراة، وتحكموا بشكل كامل على مجريات المباراة، وأنهوا الشوط الأول بفارق عشر أهداف، وانتهى هذا الشوط بنتيجة 18-8، لصالح الفراعنة.

أحمد الأحمر أفضل لاعب في مباراة مصر وروسيا

واستمر منتخب مصر في الحفاظ على تقدمه في الشوط الثاني، رغم تحسن أداء فريق الاتحاد الروسي وتقليص الفارق إلى خمسة أهداف في نهاية المباراة، وينتهي اللقاء بفوز منتخب اليد بنتيجة 28-23.

وشهدت المباراة تألق أحمد الأحمر، قائد المنتخب، ولكن تسبب في رعب المتابعين، بعد تعرضه لإصابة قوية، بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي روسيا، وتدخل المدير الفني باروندو جارسيا، وقرر إراحته لنهاية اللقاء، بعدما شعر أن المنتخب ضمن تحقيق الانتصار.

وحسم أحمد الأحمر جائزة رجل المبارة ضد روسيا الاتحادية، بعدما أحرز 6 أهداف من سبع تسديدات، وقاد المنتخب المصري لتحقيق انتصار ثمين في مشوار بطولة العالم لكرة اليد.

يُذكر أن منتخب مصر لكرة اليد تأهل إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد من المجموعة السابعة، وصعد لهذا الدور برصيد نقطتين بعد الفوز على مقدونيا، بينما تأهل معه منتخب السويد برصيد 4 نقاط بعد تفوقه على المنتخبين المصري والمقدوني، بينما صعد فريق مقدونيا الشمالية بلا نقاط بعد خسارته أمام الفريقين المذكورين.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب الاتحاد الروسي برصيد 3 نقاط عن المجموعة الثامنة، والتي تصدرها بعد الفوز على سلوفينيا والخسارة من بيلاروسيا، وتأهل معه منتخب سلوفينيا برصيد نقطتين حققها من الانتصار على نظيره البيلاروسي، ويعد منتخب بيلاروسيا أخر المتأهلين من تلك المجموعة، برصيد نقطة واحدة، من التعادل أمام روسيا.

وأبدع المنتخب الوطني لكرة اليد وأهدى جماهيره انتصارا عريضا على الاتحاد الروسي في مونديال العالم لكرة اليد، وضمد جراح الهزيمة الأخيرة من لسويد في ختام منافسات الدور الأول بفارق نقطة وحيدة.

الفراعنة قدموا سيمفونية من الإبداع في شوطي المباراة وتقدموا بنتيجة 15 - 8 بنهاية الشوط الأول، قبل أن يؤكد المنتخب الوطني تفوقه وينهي اللقاء بفوز ثمين وكاسح بنتيجة (28 -23).

من أهم مكاسب المباراة أنها انتصار يمهد الطريق نحو انطلاقة قوية في الأدوار الحاسمة خاصة أ، الفوز كان في أولى مباريات الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري بإستاد القاهرة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

نجح المدير الفنى لمنتخب مصر الإسباني باروندو جارسيا في تحقيق الفوز على الاتحاد الروسي ما ساهم في خروج اللاعبين من الحالة السيئة التي سيطرت عليهم بعد الهزيمة من السويد بفارق هدف بنتيجة 24 / 23 فى ختام الدور الأول، وسط غضب كبير من المنتخب والمسئولين باتحاد اليد من التحكيم فى اللقاء، مما دفعهم إلى تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لعدة أسباب، أهمها أن الحكم أوروبي من الدول "الاسكندنافية" التي تنتمي إليها السويد وهو أمر ليس مقبولا.

نجح الفراعنة في توجيه رسالة تحذير لمنافسيه في الدوري الرئيسي، حيث من المقرر أن يلتقي منتخب مصر يوم الجمعة فى تمام السابعة مساءً مع نظيره البيلاروسي قبل أن يلتقي سلوفينيا الأحد القادم فى ختام الدور الرئيسي السابعة مساءً.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى حسم تأهلة مبكرا للدور الرئيسي بالفوز على تشيلي فى أول مواجهة بالبطولة ضمن المجموعة السابعة بنتيجة 35 / 29 ، قبل أن يهزم مقدونيا بنتجة 38 / 19 فى ثان مواجهاته ،حيث تشهد مجموعة مصر فى الدور الرئيسى صعود السويد 4 نقاط و الإتحادالروسى بـ 3 نقاط و مصر نقطتان و سلوفينيا مثلها و بيلاروسيا بنقطة و مقدونيا دون نقاط ، وفقا لنقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات الصاعدة فقط من المجموعتين السابعة و الثامنة.

دعم رسمي

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أولى مباريات المنتخب المصري في الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد أمام المنتخب الروسي بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، وحضر المباراة كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وعدنان الدرجالي وزير الشباب والرياضة العراقي، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

قائمة الشرف

وجاءت قائمة المباراة كالتاللي: كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.