شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى ينهى استعداداته لمواجهة الطلائع بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس فريق الإنتاج الحربى بقيادة حمادة صدقى استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثانية والنصف ظهر غداً الجمعة على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز، ويخوض الانتاج مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن حمادة صدقى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وعقد حمادة صدقى المدير الفنى الجديد للإنتاج الحربى جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بفتح صفحة جديدة مع بطولة الدوري لتدشين خطة انتشال الفريق من مراكز القاع بجدول المسابقة عن طريق التركيز فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة طلائع الجيش، مشدداً على أن الالتزام والتألق فى التدريبات سيكون سلاح أى لاعب لحجز مكان أساسى بتشكيلة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووقع حمادة صدقى نجم الاهلى الاسبق على عقود تدريب الإنتاج الحربى لمدة موسماً ونصف الموسم فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق خلفاً لمختار مختار الذى رحل عن منصبه، ويضم جهاز حمادة صدقى كل من محمد جودة مدرب عام وكريم حلمى مخطط احمال فيما سيتم تعيين مدرب حراس مرمى فى وقت لاحق.