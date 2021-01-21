موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره المقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم الخميس على إستاد "الأهلي we السلام" في الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لاستعادة توزانه والعودة لطريق الانتصارات بعد تعثره في مباراته الأخيرة ضد البنك الأهلي، وفقدان نقطتين تسببت في تفريطه بصدارة الدوري لصالح غريمه التقلدي الزمالك المتصدر بفارق نقطتين والتقهقر للمركز الثاني برصيد 17 نقطة.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تدريب لاعبيه على التعامل مع التكتلات الدفاعية للمنافسين، والتي لم يجيد لاعبي المارد الأحمر التعامل معها خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث طالب لاعبيه بضرورة التحرك بدون كرة كثيرا، والاعتماد على التمريرات القصيرة من أجل خلخة دفاع المنافسين وضرب الحصون الدفاعية والكثافة العددية من لاعبي الفريق المنافس في وسط ملعبهم، والاعتماد على الأطراف من أجل سحب المنافس بعيدا عن منطقة جزاؤه ومن ثم خلق فرص لتسجيل الأهداف.





موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بالدوريومنح موسيماني تعليماته للاعبي الأهلي بضرورة التحرك بشكل مستمر واللعب بين الخطوط، وكذلك تنفيذ بعض الجمل الفنية للتعامل مع التكتلات الدفاعية، بعدما أظهرت مباراتي وادي دجلة والبنك الأهلي فشل لاعبي الأهلي في التعامل مع الكثافة العددية الكبيرة لمدافعي الخصوم في وسط ملعبهم.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من، علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع، وحمدي فتحي واليو ديانج وأفشة في الوسط وحسين الشحات وكهربا ومحمد شريف في الهجوم.





موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بالدوريعلى الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب، المباراة، وسط حالة من المعنويات المرتفعة، بعد استعادة نغمة الانتصارات عقب الفوز الأخير على الإسماعيلي بهدف نظيف، والذى رفع رصيد المقاولون بعد سلسلة النتائج السيئة، ليتقدم 4 مراكز بجدول الدوري، وأكد علاء عبد الغني المدرب العام لذئاب الجبل أن الفريق سيخوض مباراة الأهلي على الثلاث نقاط، خاصة أنه لم يعد أمام المقاولون أى رفاهية للتفريط في أي نقطة بعد البداية المتعثرة بالدوري.

وعقد عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون جلسة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الأحمر قبل المباراة المرتقبة، مشدداً على ضرورة غلق المساحات أمام مهاجمي الفريق الأحمر وهو الأمر الذى نجح فيه البنك الأهلي لينتزع نقطة ثمينة من القلعة الحمراء.

ويغيب عن المقاولون في هذه المباراة كل من، محمد عصام وأحمد عبد العزيز زيزو، بسبب الإصابة، وأحمد كابوريا وعبد الله ياسين بسبب كورونا، فيما يعود وسيم النغموشي بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في العضلة الأمامية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز في مباراتين والخسارة في 4 مباريات وتعادل وحيد، وسجل مهاجمو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف أخرين.

ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون المباراة بتشكيل مكون من: حسن شاهين في حراسة المرمى،رباعي خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، حسن الشامي، خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، محمد حمدى زكي، يوسف الجوهرى، خط الهجوم: لويس إدوارد وسيف الدين الجزيري.