شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثانى أيام الدور الرئيسى وكأس الرئيس ببطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الخميس، مواجهات قوية فى إطار اليوم الثانى من الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وتقام المواجهات فى الدور الرئيسى بين كلا من، اليابان مع الأرجنتين وأوروجواى مع بولندا والمجر مع البرازيل وكرواتيا مع البحرين والدنمارك مع قطر وإسبانيا مع ألمانيا .

فيما تشهد هذه الجولة بكأس الرئيس احتساب نتيجة المباراة لصالح تونس بنتيجة 10/0 فى ظل إنسحاب كاب فيردى من البطولة بسبب حالات كورونا ومواجهة بين أنجولا مع الكونغو الديمقراطية .

فيما يلتقى منتخب مصر غدا الجمعة مع نظيره البيلاروسى فى تمام السابعة مساءا بعدما واجه أمس الاتحاد الروسى فى اول جولات الدور الرئيسى واخيرا يواجه سلوفينيا مساء الأحد القادم على صعيد المجموعة الرابعة .