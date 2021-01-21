الدوري السعودي | محلل في قناة 24 يؤكد اعتراف رئيس الهلال بمجاملات الحكام

أشعل الكاتب الرياضي السعودي، محمد أبو هداية، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته الأخيرة حول اعتراف رئيس نادي الهلال بمجاملة الحكام لفريقه في الصراع على معظم البطولات المحلية خاصةً لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال أبو هداية في تصريحاته عبر برنامج “الحصاد” الرياضي الذي يبث عبر قناة 24 الرياضية السعودية: “على مدار 3 سنوات في هذا البرنامج، لا توجد حلقة إلا وكان الهلال طرفًا للحديث فيها، هذه شهادة للتاريخ”.

وأضاف بقوله “الهلال استفاد كثيرًا من الأخطاء التحكيمية على مدار التاريخ بشهادة واعتراف رئيسه وهي شهادة تاريخية. أرجوكم لا تجملوا الوضع”.

ولعب الهلال أمس الاربعاء أمام نظيره التعاون في الجولة 14 من الدوري السعودي، وتمكن من تحقيق الفوز وكسر سلسلة التعادلات التي رافقته في الجولات الأربع الماضية من بعد السقوط في الخسارة أمام الوحدة نهاية عام 2020.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة ليبتعد عن ملاحقيه “الشباب وأهلي جدة” بفارق أربع نقاط واضحة.