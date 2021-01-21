شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الدحيل.. 3 مواجهات آسيوية خاضها الأهلي في كأس العالم ‏للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بنظيره الدحيل القطري في الرابع من فبراير المقبل، بملعب الأخير، بمنافسات كأس العالم للأندية.

ويخوض الدحيل القطري منافسات المونديال بصفته بطلاً للدوري القطري، البلد المنظم للحدث.

الأهلي سبق وأن خاض 3 مواجهات أمام أندية آسيوية بكأس العالم للأندية، حيث فاز في واحدة وخسر في مناسبتين.

المواجهة الأولى أمام اتحاد جدة السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، في ربع نهائي نسخة 2005 وخسر الأهلي بهدف دون رد.

المواجهة الثانية في مواجهة هيروشيما الياباني بملعبه، في نسخة 2012 بالدور ربع النهائي، وبصفته بطلاً للدوري الياباني، وفاز الأهلي بنتيجة 2/1.

المواجهة الثالثة والأخيرة كانت أمام جوانزو الصيني وخسر الأهلي بهدفين نظيفين في مستهل مشواره بنسحة 2013 بالمغرب، حيث كان جوانزو بطلاً لدوري أبطال آسيا وقتها.