شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جيرالدو ينتقد مسؤولي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى هشام صالح، وكيل اللاعب الأنجولي جيرالدو دي كوستا، استيائه من مسؤولي النادي الأهلي، بسبب تصدير للإعلام أنباء خاطئة على حد قوله.
وأوضح وكيل جيرالدو عبر أون تايم سبورتس: «مندهش من خروج مدير تسويق الأهلي وباقي مسؤولي النادي بتصريحات تؤكد أن اللاعب وكيله برازيلي».
وواصل: «أنا وكيل جيرالدو الرسمي بمستندات رسمية وموثقة».
وأتم تصريحاته: «سبق وأن أكدت أني تقدمت بشكوى في الاتحاد الدولي ضد الأهلي».
وكان الأهلي قد فسخ تعاقده بالتراضي مع جيرالدو أمس الأربعاء.
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