شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جيرالدو ينتقد مسؤولي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى هشام صالح، وكيل اللاعب الأنجولي جيرالدو دي كوستا، استيائه من مسؤولي النادي الأهلي، بسبب تصدير للإعلام أنباء خاطئة على حد قوله.

وأوضح وكيل جيرالدو عبر أون تايم سبورتس: «مندهش من خروج مدير تسويق الأهلي وباقي مسؤولي النادي بتصريحات تؤكد أن اللاعب وكيله برازيلي».

وواصل: «أنا وكيل جيرالدو الرسمي بمستندات رسمية وموثقة».

وأتم تصريحاته: «سبق وأن أكدت أني تقدمت بشكوى في الاتحاد الدولي ضد الأهلي».

وكان الأهلي قد فسخ تعاقده بالتراضي مع جيرالدو أمس الأربعاء.