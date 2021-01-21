شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فسخ تعاقده.. ماذا قدم جيرالدو بقميص الأهلي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي فسخ تعاقد جناح فريق الكرة بالنادي، الأنجولي جيرالدو دي كوستا بالتراضي، بعد عامين خاضهما داخل صفوف الفريق الأحمر.

وانضم جيرالدو لصفوف الأهلي في يناير من عام 2019 قادماً من أول أغسطس الأنجولي.

وخاض جيرالدو بقميص الأهلي في 45 مباراة بعدد دقائق 2334.

ونجح الدولي الأنجولي صاحب الـ 29 عاماً في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

وكان هدف جيرالدو في مرمى سموحة مع الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع هو الأبرز له في مشواره مع الأهلي بالدوري موسم 2018-2019.

وحصل جيرالدو على 5 بطاقات صفراء خلال رحلته مع الأهلي دون نيل أي بطاقة حمراء.

5 ألقاب حققها جيرالدو مع الأهلي بواقع لقبين بالدوري الممتاز ولقب لكأس مصر وآخر بالسوبر فضلاً عن لقب دوري أبطال أفريقيا.