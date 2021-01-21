شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من ميدو على تخفيض عقوبة محمد الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، على قرار اتحاد الكرة المصري بتخفيض عقوبة كل من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من 4 مباريات إلى مباراة، ومحمود وادي مهاجم بيراميدز من 8 مباريات إلى 4.

وقال ميدو عبر شاشة قناة النهار: «تخفيض العقوبة يجعلني أشعر أن الدوري المصري لا يفرق كثيراً عن الدورات الرمضانية التي تُجرى في الشوارع».

وأنهى تصريحاته: «أي عدل يقول إن عقاب فرجاني ساسي (اللي شد سماعة الحكم) يكون الإيقاف 6 مباريات، في حين يتم إيقاف محمود وادي (اللي سب الحكم) 4 مباريات».