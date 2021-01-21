شكرا لقرائتكم خبر عن فوز طائرة كفر الشيخ على وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق كفر الشيخ لكرة الطائرة على فريق وادي دجلة 3-1 وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات الدوري الممتاز ب، وقد سيطر لاعبو كفرالشيخ على المباراة.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من رئيس الجهاز الكابتن عصام الموافي، والمدير الفني الكابتن محمد الضوه، والإداري الكابتن أنس شرف الدين، وعلاج طبيعي دكتور محمد فوزي، ومشرف اللعبة المهندس حسام هميسة.