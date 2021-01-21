شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف عن موقفه النهائي من ضم صفقات جديدة في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الزمالك، أن هناك دوافع كبيرة للفريق هذا الموسم بالحصول على بطولة الدوري، موضحاً أن لاعبو الأبيض رجالاً ونجحوا في تصدر الدوري.

وقال قاسم في تصريحات لبرنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «لا يوجد تدعيم في الانتقالات الشتوية والزمالك لا يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «تحدثت مع باتشيكو على احتياجاته في الانتقالات الحالية وأكد على الاكتفاء باللاعبين الحاليين وشدد على أنه لا يحتاج أي تدعيم حاليا».