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الزمالك يكشف عن موقفه النهائي من ضم صفقات جديدة في يناير

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الزمالك، أن هناك دوافع كبيرة للفريق هذا الموسم بالحصول على بطولة الدوري، موضحاً أن لاعبو الأبيض رجالاً ونجحوا في تصدر الدوري.

وقال قاسم في تصريحات لبرنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «لا يوجد تدعيم في الانتقالات الشتوية والزمالك لا يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «تحدثت مع باتشيكو على احتياجاته في الانتقالات الحالية وأكد على الاكتفاء باللاعبين الحاليين وشدد على أنه لا يحتاج أي تدعيم حاليا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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