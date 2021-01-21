شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سيكا: الأهلي يحرض نجوم الأندية على التمرد مثلما حدث مع ‏سيرينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا سيكا، مدافع الزمالك والإسماعيلي السابق، إن سياسة التعاقدات داخل النادي الأهلي تعتمد على تحريض النجوم على أنديتهم بافتعال الأزمات والتمرد.

وواصل خلال تصريحات عبر قناة «تن»: «الأهلي كان يحرضني على الرحيل وافتعال الأزمات مع الإسماعيلي، كذلك ما حدث مع خالد بيبو وغيرها من الصفقات التي انضمت للفريق الأحمر خلال أخر 20 عاماً».

وأتم تصريحاته: «هذه هي سياسة عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي منذ فترة طويلة وهي السر وراء فشل صفقة انضمام سيرنيو للفريق في يناير الجاري».