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رضا سيكا: الأهلي يحرض نجوم الأندية على التمرد مثلما حدث مع ‏سيرينو

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا سيكا، مدافع الزمالك والإسماعيلي السابق، إن سياسة التعاقدات داخل النادي الأهلي تعتمد على تحريض النجوم على أنديتهم بافتعال الأزمات والتمرد.

وواصل خلال تصريحات عبر قناة «تن»: «الأهلي كان يحرضني على الرحيل وافتعال الأزمات مع الإسماعيلي، كذلك ما حدث مع خالد بيبو وغيرها من الصفقات التي انضمت للفريق الأحمر خلال أخر 20 عاماً».

وأتم تصريحاته: «هذه هي سياسة عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي منذ فترة طويلة وهي السر وراء فشل صفقة انضمام سيرنيو للفريق في يناير الجاري».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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