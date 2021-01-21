شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فولهام × مانشستر يونايتد: صاروخ بوجبا يعيد الشياطين للصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مانشستر يونايتد بالخروج بنتيجة الفوز 2-1 من ملعب كرافن كوتيج، معقل فولهام، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من البريميرليج.

وبدأ اصحاب الأرض بالتهديف بواسطة الجناح الإنجليزي الشاب أديمولا لوكمان الذي افتتح التهديف بعد 5 دقائق فقط من بداية المباراة، لكن الضيوف عدلوا النتيجة في الدقيقة 21 بواسطة المهاجم الأوروجوياني إيدنسون كافاني، ثم نجح لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا في وضع الشياطين الحمر في المقدمة بهدف في الدقيقة 20 من الشوط الثاني من خلال تسديدة صاروخية يسارية سكنت شباك مواطنه، ألفونس أريولا.

رجل المباراة:

لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا كان صاحب الهدف الغالي الذي حسم المباراة لصالح الضيوف.

وبجانب الهدف، حقق بوجبا أعلى رقم في المباراة من حيث افتكاك الكرة (4)، ونجح في المراوغة بدقة 100% (2 من 2)، وكان حاضرًا على المستوى الدفاعي، فتمكن من قطع الكرة في ثلاث مناسبات (أعلى رقم في المباراة).

هل تعلم أن:

- منذ عودته لمانشستر يونايتد في عام 2016، بول بوجبا سجل 6 أهداف من خارج الصندوق في مسابقة البريمييرليج، أكثر من أي لاعب آخر من فريقه خلال هذه الفترة (بالتساوي مع ماركوس راشفورد).

- جميع أهداف بول بوجبا الـ 5 مع مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الماضي أتت خارج ملعب أولد ترافورد (معقل الشياطين الحمر).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

استعاد مانشستر يونايتد قمة الدوري سريعًا بعدما كان فقدها بشكل مؤقت قبل انطلاقة مباراته مع فولهام، لصالح مانشستر سيتي، وأصبح الشياطين الحمر في المقدمة مجددًا برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطتين عن الجار الذي لعب مباراة أقل.

فولهام تلقى خسارته الثانية على التوالي ليظل الفريق في وضع سيء بجدول الترتيب مع تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر، مع تبقي للفريق مباراة مؤجلة ضد بيرنلي.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- جميع أهداف إيدنسون كافاني الـ 4 مع مانشستر يونايتد في البريميرليج سُجلت خارج القواعد، أول لاعب في تاريخ النادي يسجل جميع أهدافه الـ 4 الأولى في البريميرليج خارج ملعب أولد ترافورد.

- مانشستر يونايتد عادل اليوم رقمه القياسي من حيث سلسلة المباريات التي لعبها خارج قواعده بالدوري بشكل متتالي دون خسارة (17: حقق ذلك سابقًا خلال الفترة بين ديسمبر 1998 وسبتمبر 1999).

- مانشستر يونايتد فاز في 7 مباريات من وضعية المهزوم في البريمييرليج هذا الموسم، فقط نيوكاسل يونايتد في موسم 2001/2002 (10 مرات)، ومانشستر يونايتد أنفسهم في موسم 2012/2013 (9 مرات)، لديهم رقم أكبر من ذلك في موسم واحد.