شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يودع كأس إسبانيا بالخسارة أمام فريق من دوري الدرجة الثالثة الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق ريال مدريد في فخ الهزيمة أمام فريق ديبورتيفو ألكويانو الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالى 2020-2021.

جاء الهدف الأول للملكي عبر المدافع إيدير ميليتاو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يتعادل خوسيه سولبيس لأصحاب الأرض في الدقيقة 80، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وتعرض لوبيز أوليفان لاعب ألكويانو للطرد في الدقيقة 110، الأمر الذي بدى وكأنه في صالح ريال مدريد، ولكن في الدقيقة 115 فجر خوان أنطونيو فيدال المفاجأة وسجل الهدف الثاني لفريق ألكويانو لينتهي اللقاء بخسارة ريال مدريد 1-2 وتوديع بطولة كأس الملك، ليخسر الفريق ثاني بطولات الموسم خلال أسبوع فقط بعد خسارته أمام أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.