شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس بطلًا للسوبر الإيطالي بالفوز على نابولي: رونالدو يقود بيرلو لـ «اللقب الأول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق يوفنتوس لقب النسخة رقم 33 من كأس السوبر الإيطالية، وذلك بعد أن تغلب على فريق نابولي بنتيجة 2-0، في مواجهة جمعت الفريقين على ملعب تريكولوري (معقل نادي ريجينا الإيطالي).

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين في شوط باهت تمامًا من الجانبين، لكن حامل لقب الدوري انتفض في الشوط الثاني وقدم أداءً أفضل بكثير، وافتتح التهديف بعد 19 دقيقة عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثم عزز البديل ألفارو موراتا تقدم الفريق بتسجيله هدف ضمان الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع، ليحصد يوفنتوس أول ألقابه في هذا الموسم.

وكان نابولي قد لاحت له فرصة لتعديل النتيجة عندما احتسبت ركلة جزاء للبلجيكي درايس ميرتنز قبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق، لكن الجناح الإيطالي لورينزو إينسيني سدد الكرة خارج المرمى وأهدر فرصة تعديل النتيجة، قبل أن يقضي موراتا في النهاية على أي فرصة للعودة في النتيجة من جانب حامل لقب الكأس.

رجل المباراة:

الجناح المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان مفتاح النصر في المباراة، فهدفه قلب معطيات اللعب ليمنح الأفضلية لفريقه في مباراة لم تكن بالمستوى المتوقع من الجانبين.

رونالدو كان الأكثر تسديدًا في المباراة (6)، مع نسبة نجاح في المراوغة بلغت 100% (3 من 3)، وكان ثالث أكثر اللاعبين خوضًا للالتحامات الأرضية (11: ربح 6).

هل تعلم أن:

- يوفنتوس ظهر في نهائي كأس السوبر الإيطالي للمرة السادسة عشر في تاريخ المسابقة، أكثر بـ 5 من أقرب الفريق (آي سي ميلان: 11).

- بطل الدوري الإيطالي توج باللقب في 23 مناسبة من أصل 33 نسخة في بطولة السوبر، مع خسارة بطل الكأس لأكثر من نصف هذه المناسبات (17 خسارة مقابل 8 انتصارات).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

حصل أندريا بيرلو على لقبه الأول كمدرب لـ يوفنتوس، وهو الانتصار المعنوي للفريق القادم من خسارة في أخر مبارياته بالدوري في ديربي إيطاليا (2-0 ضد إنتر ميلان).

يوفنتوس سيحول أنظاره للدوري مجددًا يوم الأحد القادم عندما يستقبل بولونيا، بينما نابولي سيحل ضيفًا على فيرونا في محاولة منهم لاستعادة إيقاع الانتصارات مجددًا، حيث كان الفريق قد ربح أخر 3 مباريات له بمختلف البطولات (2 في الدوري، 1 في الكأس) قبل مواجهة نهائي كأس السوبر.

أبرز الأرقام والاحصائيات:

- كريستيانو رونالدو أصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخبات بعد أن سجل هدفه رقم 760، ليتجاوز الرقم السابق والمدون باسم جوزيف بيكان (759).

- كريستيانو رونالدو سجل 32 هدفًا في أخر 32 مباراة له بقميص يوفنتوس في مختلف البطولات.

- بعيدًا عن ركلات الجزاء الترجيحية، لورينزو إينسيني أهدر جميع ركلات الجزاء الـ 3 الأخيرة التي سددها ضد يوفنتوس في مختلف البطولات.

- ألفارو موراتا هو اللاعيب الوحيد من يوفنتوس الذي سجل هدف واحد على الأقل في جميع البطولات الـ 4 التي خاضها الفريق هذا الموسم (كأس السوبر، دوري الأبطال، الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا).