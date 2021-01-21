شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لاعبين: عمر خربين اتعرض على الزمالك.. ومصطفى محمد لازم يركز فى الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سالم محمد سالم، وكيل اللاعبين، أن مصطفى محمد لاعب الزمالك له مستقبل فى ظل تألقه وتميزه مع فريقه، لذلك سيصله عروض عاجلا أو آجلا، لذلك عليه أن يترك تفاصيل الرحيل والاحتراف إلى وكيله.

وقال سالم فى تصريحات تليفزيونية: "مصطفى محمد لاعب كبير لذلك أنصحه أن يركز فى الكورة ويترك موضوع الاحتراف إلى وكيله، فلازم يركز فى شغله فى الملعب، ويسيب المفاوضات لناس تانى تركز فيها".

وأضاف وكيل اللاعبين أن عمر خربين تم عرضه على نادى الزمالك لكن الصفقة فشلت، حيث كان معروضا أكثر من لاعب آخر على الفريق، والإدارة المحترفة تختار وفقا للسيرة الذاتية التى تتلقاها عن اللاعبين، وكان اللاعب سعره أعلى من المردود الفنى الذى سيقدمه فى الملعب لذلك لم ينضم للزمالك.

وعن مفاوضات الزمالك مع عمرو جمال لاعب طلائع الجيش من عدمه، قال: "لا أعلم لكن اللاعب معار من الأهلى للجيش، ولو الزمالك هيفاوضه هيطلبه من الأهلى، وفى نفس الوقت لو بيراميدز طلبه نفس الأمر، وبالتالى عمرو جمال مفتاحه مع الأهلى".