شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمد إبراهيم: الأهلي وبيراميدز طلبا ضمه من المقاصة لكنه زملكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سالم محمد سالم، وكيل محمد إبراهيم لاعب الزمالك والمقاصة السابق، وسيراميكا الحالى، أن اللاعب تلقى عروضا من الأهلى وبيراميدز، عن طريق مفاوضات رسمية مع نادى المقاصة، ومسئولو المقاصة أعلنوا بنفسهم عن ذلك.

وأضاف سالم محمد سالم، فى تصريحات تليفزيونية، أن الاتفاق على الأمور المالية كان سببا فى فشل المفاوضات، وعن انتماء اللاعب قال الوكيل إن محمد إبراهيم زملكاوى وابن زملكاوى.

وعن انتقال بامبو للبنك الأهلى كشف وكيل اللاعبين أن الجونة طلب ضم بامبو، لكن الزمالك منح اللاعب حرية التفاوض مع الجونة، إلا أن اللاعب اختار البنك الأهلى.

وعن مصطفى فتحى فكانت رغبته اللعب لفريق سموحة حتى يضمن المشاركة، ولذلك كانت قيمة انتقال اللاعب إلى الفريق السكندرى أعلى من القيمة التى كان عرضها البنك الأهلى لضم فتحى.