شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات قوية فى الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى فعلى ملعبه بالبحيرة يستضيف دمنهور المتعثر نظيره بلدية المحلة فى لقاء جماهيرى بعد الأصعب فى تلك الجولة نظرا لحساسية المباراة بين الطرفين .

فأبناء البحيرة يدخلون المباراة فى المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط ورحل عنهم احمد عاشور المدير الفنى بعد الهزيمة الثقيلة الأسبوع الماضى أمام فاركو بأربعة أهداف مقابل هدفين ، بينما يدخل بلدية المحلة اللقاء فى المركز الرابع برصيد 13 نقطة ويحاول تحقيق الفوز للإستمرار فى المنافسة على الصدارة .

وفى لقاء لا يقل سخونة عن سابقة يستضيف حرس الحدود المتصدر برصيد 17 نقطة نظيره الرجاء المطروحى صاحب المركز الثانى عشر برصيد 7 نقاط ورغم فارق النقاط الكبير بين الفريقين إلا أن نتائج الأخير فى تحسن بعد التعاقد مع أبو العينين شحاته كمدير فنى للفريق خلفا لمحمد عبد السميع ، كما يواجه دكرنس الذى يحتل المركز التاسع برصيد 9 نقاط نظيره المنصورة صاحب الثمانى نقاط والمركز الحادى عشر فى مواجهة صعبة للطرفين يسعى فيها الطرفان للثلاث نقاط للتقدم خطوة نحو المنطقة الدافئة ، كما يواجه سبورتنج فريق الحمام فى لقاء الهروب من القاع ، فأبناء الإسكندرية بالرغم من صعودهم من الدرجة الثالثة للثانية إلا أنهم يقدموا نتائج جيدة جمعوا بها 11 نقطة فى المركز السابع ، بينما أبناء مطروح يحاولون الهروب من القاع الذى يحتله الفريق برصيد 4 نقاط .

وتقام مباراة وحيدة فى مجموعة القاهرة حيث يستضيف بتروجت على ملعبه ببتروسبورت فريق الزرقا فى لقاء يسعى فيه المارد البترولى لتحقيق الثلاث نقاط للتقدم خطوة فى جدول ترتيب المجموعة الثانية فى ظل المنافسة القوية بين أكثر من نادى على الصعود لدورى الأضواء .