شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة الروبى: كنا بنغسل الهدوم على حسابنا فى بطولات اليد خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة الروبى، نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد، أن بطولة العالم لكرة اليد التى تقام بمصر لم نشهد مثلها من قبل فى أى بطولة شارك فيها المنتخب من قبل فى أى دولة.

وأضاف الروبى، فى تصريحات تليفزيونية، أنه عندما كانوا يشاركون فى بطولات خارج مصر لم يروا ما يحدث مع المنتخبات المشاركة فى المونديال، وكانوا فى بعض الأحيان يتحملون تكاليف غسل الملابس الخاصة بهم، قائلا: "كنا فى بطولات بنغسل الهدوم على حسابنا".

وحسم منتخب مصر لكرة اليد نتيجة مباراته مع الاتحاد الروسى بالفوز بنتيجة (28- 23) ضمن الجولة الأولى فى المجموعة الرابعة بالدور الرئيسى لبطولة العالم، والتى تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.

وضمت قائمة مصر فى البطولة أمام روسيا كل من كريم هنداوى – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – على زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصرى – وسام نوار.