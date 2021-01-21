شكرا لقرائتكم خبر عن "مصائب قوم عند قوم فوائد".. القدر يهدى تأشيرة مونديال الأهلى لصلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان من المفتروض أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة فى ملف صلاح محسن لاعب الأهلى الذى يرغب فى الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لخوض تجربة الإعارة الى فريق إنبي ، ولكن القدر أختار طريق أخر لصلاح محسن الذى باتت فرص استمراره في القلعة الحمراء كبيرة بل وظهوره في قائمة المارد الأحمر بكأس العالم للأندية بقطر .

وعلى طريقة "مصائب قوم عند قوم فوائد"، جاءت إصابة وليد سليمان صانع ألعاب الاهلى بتمزق في العضلة الخلفية بمباراة البنك الاهلى الأخيرة بالدوري والتي انتهت بالتعادل السلبى وتأكد غياب الحاوى عن ظهور المارد الأحمر في كأس العالم للأندية بسبب حاجته للعلاج لمدة أربعة أسابيع كاملة لتمنح صلاح محسن فرصة البقاء في قائمة الاهلى لتعويض غياب الحاوى.

وعلى الرغم من رغبة صلاح محسن فى الرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة من أجل المشاركة لضمان الحفاظ على مكانه فى تشكيلة المنتخب الأولمبي التى تستعد لأولمبياد طوكيو 2021 إلا أن هذه الرغبة تتعارض مع قرار موسيماني المدير الفني للفريق الذى يرغب فى الإبقاء على اللاعب تحسبا لأى ظروف تواجه الفريق فى الخط الهجومي خاصة بعد إعارة أحمد ياسر ريان إلى فريق سيراميكا كليوباترا بجانب إصابة الحاوى وغياب مروان محسن عن التشكيلة الأساسية للفريق منذ فترة طويلة في أعقاب إصابته بفيروس كورونا بالإضافة لحالة سوء الحظ التي تلازم الكونغولى والتر بواليا منذ انضمامه للأهلى قادماً من الجونة في الميركاتو الشتوى الحالي فلم يسجل أهدافاً بينما تفرغ لإهدار كل الفرص التي اتيحت له أمام المرمى.

وأسفرت قرعة مونديال الأندية التي أجريت في العاصمة السويسرية زيوريخ، عن وقوع الأهلي في مواجهة قوية مع الدحيل القطري في الدور ربع النهائي من المسابقة، على أن يلتقى الفائز من مواجهة الفريقين مع بايرن ميونيخ بطل وروبا في الدور نصف النهائي من المسابقة.

ويواجه الأهلى نادى الدحيل في خامس مواجهة لبطل إفريقيا مع فرق آسيا، حيث سبق وأن واجه 4 فرقا تاريخيًا في مشاركاته بمونديال الأندية، حيث يمتلك الأهلي سجلا غير جيد أمام فرق آسيا في البطولة، حيث في الأربع مواجهات خسر 3 وفاز في واحدة فقط.

وبدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، رحلة استكشاف فريق الدحيل القطري، منافسه في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، في المباراة التي ستجمعهما يوم 4 فبراير المقبل بقطر، من أجل الوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوف المنافس.

وكلف موسيماني محللي الأداء في جهازه الفني بإعداد تقرير واف عن فريق الدحيل من أجل دراسته ومعرفة أبرز اللاعبين وأهم المفاتيح في صفوفه، والذي يضم عدد مميز من اللاعبين مثل المعز علي والبرازيليين ايدميلسون جونيور ودودو ويوسف المساكني ومحمد مونتاري والمغربي مهدي بن عطية وأخيرا الوافد خلال الميركاتو الشتوي الإيراني علي كريمي.