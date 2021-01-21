شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور عن تخفيض عقوبة الشناوى: مش صح وعلى الجبلاية عدم التسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، تعقيبا على تخفيض عقوبة إيقاف محمد الشناوى حارس الأهلى من 4 مباريات إلى مباراة واحدة أنه يفضل أن تتم دراسة أى قرار، قبل إصدار حتى لا يتم الرجوع فيه.

وقال الغندور، فى تصريحات تليفزيونية، إن تقليص العقوبات أمر يحدث كثيرا، خاصة فى الأمور التى يتم فيها استئناف على القرار، إلا أنه من الأفضل الدراسة حتى لا يتم تقليص العقوبات، قائلا: "تعديل القرارات من اتحاد الكرة حصلت كتير ومش جديدة لكنه قرار مش صح لأنه كان يجب التأنى قبل إصدار أى عقوبة".

وقررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تخفيض العقوبة الموقعة على محمد الشناوى، لاعب النادى الأهلى، إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك فى المباريات، وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التى أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة.

كما اعتمدت اللجنة التوصيات والقرارات الصادرة عن إدارة المسابقة بحفظ شكوى نادى وادى دجلة ضد إشراك نادى طلائع الجيش اللاعب محمد ناصف، حيث تم التأكد من صحة مشاركته بحصوله على إنذار واحد فقط، وكذلك تخفيض عقوبة اللاعب محمود وادى لاعب نادى بيراميدز إلى 4 مباريات بدلا من 8 مباريات مع تغليظ العقوبة المالية لتكون 200 ألف جنيه، على أن تسدد قبل عودة اللاعب للمشاركة.

واعتمدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها المنعقد فى مساء اليوم الأربعاء برئاسة أحمد مجاهد التوصيات الصادرة من اللجنة الطبية بالاتحاد خلال الاجتماع المشترك مع الأجهزة الطبية لأندية القسم الأول على أن يتم إبلاغ هذه التوصيات للأندية.