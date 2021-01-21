شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الزناتي: عرض الأهلي لضم بواليا كان أفضل من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام الزناتي، المدير الرياضي لنادي الجونة، عن كواليس انتقال الزامبي والتر بواليا للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الزناتي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم، مع الإعلامي أحمد شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس: "إن عرض الأهلي لضم بواليا كان أعلى من عرض الزمالك، وباقي العروض الخليجية بالنسبة للمقابل الذي حصل عليه نادي الجونة".

وتابع: "نصحت اللاعب بالانتقال للأهلي رغم أن بعض العروض الخليجية كانت ستمنحه مقابلا ماديا أعلى، وفي النهاية الجونة لم يجامل الأهلي في صفقة بواليا، بل حصلنا على ما نريد ورغبة اللاعب حسمت الموقف".

وأتبع المدير الرياضي للجونة: "أنا أعتبر نفسي من أبناء الجونة، وليس لدي انتماءات كروية سواء للأهلي أو الزمالك، وسعيد بعملي في الجونة مع مجلس إدارة محترم، وجهاز فني شاب وكفء أعتبره من أعظم الأشياء الموجودة في النادي".

وأكمل: "عملي كمدير رياضي في الجونة أصعب من مهمتي السابقة كمدير للجنة المسابقات باتحاد الكرة، وحاولت خلال عملي بالاتحاد البحث عن الخروج الأمن".

ونفى الزناتي تدخل اللجنة الخماسية السابقة في عمله بالاتحاد أو التدخل في القرارات موضحا أن عملهم كان قاصرا على مواعيد المباريات بالتنسيق مع الأمن.

وأوضح حسام أن أصعب الأوقات في عمله كانت بعد عودة النشاط الموسم الماضي قائلا: "الناس كانت متعاونة، الجميع كان أرهق من الابتعاد عن النشاط، والأندية التي كانت ترفض العودة كانت لاعتبارات أخرى".