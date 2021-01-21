الزناتي: بواليا سيكون هداف الدوري و"هيكسر الدنيا" مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر حسام الزناتي المدير الرياضي لنادي الجونة أن لاعب فريقه السابق والتر بواليا المنتقل حديثاً للنادي الأهلي سيتوج بلقب هداف الدوري مع الفريق الأحمر هذا الموسم.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال حسام الزناتي :"والتر بواليا سيكون هداف الأهلي هذا الموسم و(هيكسر الدنيا)، لديه شخصية استثنائية، ويتمتع بصفات قائد الفريق".

وانتقل بواليا إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادماً من صفوف فريق الجونة لكنه واجه سوء توفيق في تسجيل الأهداف، ولم يسجل حتى الآن.

وأضاف الزناتي :"نادراً ما تجد لاعب محترف من إفريقيا في الدوري المصري يتعامل مع اللاعبين المصريين كأنه قائد الفريق، بواليا لديه هذه الصفات، وهو لاعب استثنائي ولديه إمكانيات كبيرة".

وتابع الزناتي :"أتواصل مع بواليا بشكل مستمر حتى الآن، وهو يشعر بالسعادة في النادي الأهلي، وأثق في أنه سيصل إلى ما يريد وستختلف الأمور معه بمجرد تسجيل أول هدف بقميص الأهلي".

وأنهى الزناتي :"بواليا اختار الأهلي رغم وجود عرض براتب أكبر في السعودية، وكان لدينا عرضاً شفهياً من الزمالك وثلاثة من السعودية، لكن اللاعب فضل القلعة الحمراء في النهاية، وكانت هذه نصيحتي له".