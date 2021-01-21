الامارات | ستينسون يتقدم نجوم «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف»

شكرا لقرائتكم خبر عن ستينسون يتقدم نجوم «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقود نجم الغولف هنريك ستينسون، المقيم السابق في دبي، قافلة الأبطال المشاركين في بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» للغولف، حيث يتطلع للعودة إلى منصة التتويج في البطولة.

ومع احتفال الإمارات باليوبيل الذهبي لها في عام 2021، تقام البطولة للمرة الـ32، وطالما كان ستينسون منتظماً بالمنافسة في الحدث، حيث شارك في آخر 20 نسخة من البطولة.

وقال ستينسون، في تصريح صحافي: إنه لأمر مدهش أن أفكر بأن الإمارات العربية المتحدة تحتفل بعيدها الخمسين هذا العام، وأنني عشت في دبي لما يقرب من 10 من تلك السنوات. من الرائع دائماً أن أعود إلى دبي. تزوجنا أنا وإيما هنا عام 2006، ومازلت أشعر كأننا في وطننا. وفاز اللاعب، البالغ من العمر 44 عاماً، بنسخة عام 2007.

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