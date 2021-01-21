الامارات | منتخب الجودو يتوجه إلى معسكر تل أبيب الأسبوع المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يتوجه إلى معسكر تل أبيب الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتجه منتخب الجودو إلى تل أبيب بإسرائيل، الأسبوع المقبل، حيث سيقيم معسكراً تدريبياً هناك، تحضيراً للمشاركة في بطولة «غراند سلام تل أبيب»، التي تقام من 18 إلى 20 فبراير المقبل.

وسيقيم المنتخب معسكراً مشتركاً، حيث يأتي تنظيمه تلبية لدعوة من الاتحاد الإسرائيلي، في إطار علاقات التعاون القائمة بين الطرفين. واطمأن رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، على استعدادات المنتخب وترتيباته قبل السفر، وحث اللاعبين على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر والبطولة.

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