الامارات | لقطات من الدوري.. الجزيرة يسيطر والشارقة يتصدر

شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من الدوري.. الجزيرة يسيطر والشارقة يتصدر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالف الدور الأول من دوري الخليج العربي لكرة القدم كل التوقعات، بعد توقف سبعة أشهر بسبب تفشي فيروس «كورونا»، إذ تنبأ المراقبون ببطولة ضعيفة، ولكن حدث العكس بعد أن ظهرت البطولة بشكل رائع ومنافسة قوية وظهور قوي للعديد من الفرق والأسماء، ما أثر إيجاباً في مستوى المنافسة.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز اللقطات من مرحلة الذهاب، التي يتصدرها فريق الشارقة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه فريق الجزيرة، الذي كشفت أرقامه بأنه كان أفضل الفرق في التمريرات السليمة والسيطرة على وسط الملعب.

شباب الأهلي

كان شباب الأهلي هو متصدر بطولة الدوري في الموسم الماضي الذي تم إلغاؤه بعد 19 جولة، ووضع الجمهور والنقاد الفريق في مقدمة الفرق المرشحة للفوز باللقب، ولكن هذا لم يحدث، حيث تعرّض الفريق لسلسلة من النتائج السلبية جعلته يستقر في المركز السادس برصيد 19 نقطة وبفارق 13 نقطة عن فريق الشارقة المتصدر.

عبدالله رمضان

لاعب الجزيرة عبدالله رمضان، الموهوب الجديد للكرة الإماراتية أكثر من لمس الكرة في ذهاب الدوري (1290 مرة)، وأكثر من قام بتمريرات صحيحة في البطولة (930 تمريرة)، يليه لاعب النصر طارق أحمد (928 تمريرة صحيحة).

5 إقالات

شهد الدور الأول من دوري الخليج العربي خمس إقالات كان نصيب فريق الوصل منها مدربين اثنين عقب إقالة الروماني لورينت ريجيكامب، وتعيين سالم ربيع، ثم الاستعانة بالبرازيلي أودير هيلمان، كما أقيل حتا المدرب اليوناني كونتيس، وعيّن شباب الأهلي مهدي علي مدرباً لشباب الأهلي خلفاً للإسباني جيرارد زاراغوسا، وكان آخر المقالين مدرب الظفرة الصربي، أليكسندر فيسيلينوفيتش، حيث تمت إقالته وتم تعيين السوري محمد قويض.

الجزيرة الأكثر استحواذاً

فرض الجزيرة نفسه الأكثر سيطرة على الكرات بعدد تمريرات صحيحة بلغ 7513 تمريرة في 13 مباراة، كما أن دقة تمريرات فريق الجزيرة هي الأكثر بنسبة 87.42٪، ويأتي في المركز الثاني في معدل الاستحواذ بنسبة 62٪، بعد فريق شباب الأهلي 64٪.

بني ياس

ختم فريق بني ياس الدور الأول في المركز الثالث، فالفريق هو صاحب أقوى خط دفاع واستقبل 10 أهداف فقط، وثاني أقوى خط هجوم، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في ست مباريات من 13 جولة، وصاحب أعلى فارق أهداف بـ16 هدفاً، ولديه مهاجم ينافس على صدارة الهدافين وهو البرازيلي جواو بيدرو، كما أنه يملك أفضل لاعبين في صناعة الأهداف وهما سهيل النوبي، والأرجنتيني سواريز، قام كل منهما بصناعة خمسة أهداف.

أهداف الشارقة أجنبية

اعتمد الشارقة بشكل كبير على لاعبيه الأجانب في إحراز الأهداف، حيث سجلوا 24 هدفاً من أصل 26، وتكفل بالهدفين الآخرين قائد الفريق المدافع شاهين عبدالرحمن وأحرز هدفين، ويتصدر هداف الشارقة، البرازيلي ويلتون سواريز، قائمة الهدافين برصيد 11 هدفاً، وينافسه لاعبا شباب الأهلي وبني ياس، البرازيليان إيغور غيسوس، وجواو بيدرو، ولكل منهما 10 أهداف، ويأتي البرازيلي إيغور كورنادو في المركز الرابع برصيد تسعة أهداف.

اتحاد كلباء

يعتبر الموسم الحالي الأفضل تاريخياً للفريق منذ أن ظهر في بطولة الدوري، بفضل الانتدابات القوية التي قام بها وحافظ الفريق على سجله خالياً من الهزائم لثماني مباريات متتالية، وهو رقم كبير واستطاع إحراج الفرق الكبرى، حيث تعادل مع شباب الأهلي والعين والوحدة، والنصر، ما جعل الفريق في المركز الثامن حالياً برصيد 19 نقطة في جدول الترتيب.

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