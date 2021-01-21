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الامارات | ليوناردو يصل دبي.. وقيده في شباب الأهلي بيد مهدي علي

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد البرازيلي ليوناردو، أمس، إلى دبي، بعدما أنهى البرنامج العلاجي الذي خضع له في البرازيل لثلاثة أشهر، تمهيداً لانضمامه إلى تدريبات شباب الأهلي في الأيام المقبلة.

ونشر ليوناردو صورة على حسابه في «إنستغرام» لمطار دبي أثناء وصوله، وعلق قائلاً: «وصلت إلى بيتي الثاني، لا يوجد أحد لا يحب هذا البلد».

وأكد مصدر في النادي، لـ«الإمارات اليوم»، أن إعادة قيد ليوناردو في قائمة الفريق خلال الانتقالات الحالية بيد الجهاز الفني بقيادة مهدي علي، مشيراً إلى أن الغياب الطويل لليوناردو والاعتماد عليه مجدداً قد تكون مغامرة. وقال إن القرار سيتخذ وفقاً لاعتبارات كثيرة، وفي النهاية المدرب من سيقرر إذا أراد الاعتماد عليه من عدمه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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