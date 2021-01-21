الامارات | حمدان بن محمد يشهد «رموز سن الإيذاع للهجن» في المرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد «رموز سن الإيذاع للهجن» في المرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، منافسات رموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، في خامس أيام مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، حيث تقام في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم.

واستحقت «مرور» بشعار حمد نهيان العامري، الحصول على كأس ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح و1.5 مليون درهم، بعد نجاحها في قطع مسافة السباق البالغة ستة كيلومترات في 8:48:1 دقائق. وتمكن «مهندس» المملوك لحمد راشد الكتبي، من حصد بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح ومليون درهم، حيث قطع السباق في 8:46:0 دقائق.

في المقابل، نالت «الشايبة» بشعار سالم حمد العامري، المركز الأول وكأس ولي عهد دبي، و1.5 مليون درهم في الشوط الثالث لليذاع البكار «إنتاج»، مسجلة 8:49:6 دقائق. وتألق «المغزل» المملوك إلى بيشان محمد العجمي، في الشوط الرابع لليذاع الجعدان للإنتاج، وحصل على البندقية ومليون درهم بزمن 8:50:8 دقائق.

من جهة أخرى، شهدت الفترة الصباحية إقامة تحديات سن اليذاع على مضمار ستة كيلومترات بالمرموم، وتنافست الهجن المملوكة لأبناء القبائل على مدار 20 شوطاً، 12 منها للإنتاج، إلى جانب ثمانية أشواط للمحليات والمهجنات، وحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط على مبالغ نقدية قيمة.

وكسب إنتاج عزبة كردوس محمد العامري التحدي الرئيس لليذاع البكار المحليات، بعد أن قاد «مبشرة» إلى الصدارة، أما الشوط الثاني المخصص لليذاع البكار المهجنات فكان من نصيب «باروتة» المملوكة إلى سالم أحمد الفلاحي.

وظهر شعار مفتاح علي محمد النعيمي، من خلال الشوط الرئيس لليذاع الجعدان المحليات من خلال «المارد»، وكانت الكلمة العليا لإنتاج عبيد حامد الطنيجي في الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات بتألق «إرسال».

29 شوطاً اليوم في منافسات «تحديات سن اليذاع»

تتواصل اليوم منافسات المهرجان بإقامة تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، وتقام التحديات على مدار 29 شوطاً، وتشهد الفترة الصباحية 16 شوطاً مقسمة ما بين المحليات والمهجنات، وخصصت جوائز نقدية قيمة لجميع هذه الأشواط.

وستكون هناك ست سيارات يحصل عليها الفائزون بالمركز الأول في الأشواط الستة الأولى من الفترة المسائية، التي ستكون أشواطها الـ13 مقسمة ما بين تحدي المحليات والمهجنات.

• كسب إنتاج عزبة كردوس محمد العامري التحدي الرئيس لليذاع البكار المحليات.

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