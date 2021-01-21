الامارات | 50 سباقاً في روزنامة «الرياضات البحرية» في 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 سباقاً في روزنامة «الرياضات البحرية» في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد الإمارات للرياضات البحرية البرنامج الزمني الموحد لأنشطة وفعاليات الموسم الرياضي البحري 2021 في الدولة، والذي يواكب توجهات وقرارات مجلس الإدارة الجديدة بتعديل مواعيد بدء الموسم الرياضي في يناير، والختام مع نهاية شهر ديسمبر من كل عام. ويشتمل على أكثر من 50 سباقاً في مختلف الفئات.

ويتضمن برنامج الفعاليات ما يزيد على 20 فئة متنوعة بين الرياضات والسباقات التراثية المحلية، وأيضاً الفعاليات الحديثة والمعتمدة من الجهات والاتحادات والمؤسسات الدولية.

وتحظى السباقات التراثية بنصيب الأسد، بينها فئات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً، وقوارب التجديف المحلية 40 و30 قدماً، والبوانيش الشراعية. وبالنسبة للرياضات البحرية الحديثة، تشهد روزنامة اتحاد الإمارات في 2021 العديد من البطولات، بينها جولات بطولة الإمارات في (فورمولا4). وبالإضافة إلى بطولة الإمارات الدولية 2021 للدراجات المائية، سيكون هناك العديد من المنافسات المتنوعة.

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