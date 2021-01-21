الامارات | 22 «مقاتلاً» في النسخة العربية الأولى لـ «محاربي الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 «مقاتلاً» في النسخة العربية الأولى لـ «محاربي الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات»، في مؤتمر صحافي عن بُعد، اكتمال الترتيبات لإقامة النسخة الأولى من البطولة العربية غداً، بصالة «جوجيتسو أرينا» في أبوظبي. ويشهد الحدث إقامة 11 نزالاً، بمشاركة 22 من المقاتلين العرب.

ويشارك في البطولة مقاتلون إماراتيون، حيث يواجه محمد يحيى، المصري عزوز أنور في وزن الخفيف، ويلتقي راشد داوود، الجزائري عدنان بوشاشي، ويشارك عبدالله محمد علي في مواجهة الجزائري عبدالحق أبومهيدرة في وزن الخفيف.

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