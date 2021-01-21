الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رادوفانوفيتش

أصبح لاعب العين، رادوفانوفيتش، مثار اهتمام أندية الدوري، بعد تألقه مع الفريق الرديف وتسجيله سبعة أهداف، في وقت يعاني فيه اللاعب تجاهل المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل بعدم استدعائه للفريق الأول.

تصريح

قال إداري بأحد الأندية المنافسة بدوري الهواة، إنه «لاحظ كلما أدلى بتصريحات صحافية يتعرّض فريقه للخسارة أو التعادل، ونادراً ما حقق الفوز». وأكد أنه قرر الامتناع عن التصريحات في الفترة المقبلة، حتى يستعيد الفريق نتائجه الجيدة.

استجابة

استجاب اتحاد لعبة جماعية لطلب أحد الأندية بتأجيل مباراته في دور إقصائي، التي كانت مقررة أمس، عقب كشف عن وجود خمس إصابات بين لاعبيه، وحدد الاتحاد الثلاثاء المقبل موعداً جديداً للمباراة.

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