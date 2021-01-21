شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى عن تخفيض عقوبة الشناوى: اتحاد الكرة بيفكرنى بالمعلم حنفى فى ابن حميدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامى مدحت شلبى على تخفيض عقوبة محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلي، من 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه إلى مباراة واحدة وتغليظ العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه.

وقال الإعلامى مدحت شلبى، خلال تقديمه برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "مكنتش حابب إن اتحاد الكرة ياخد قرار ويرجع فيه، وكدة بيفكرنى بـ المعلم حنفى في فيلم ابن حميدو خلاص تنزل المرادى، وأنا مش ضد محمد الشناوى صاحب الأخلاق الكبيرة ولكن الغلط موجود".

وأضاف مدحت شلبى: "لو كانت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى اللى موجودة في هذه الحالة لن تتراجع عن العقوبة نهائيا، ولكن توقعت التراجع عن القرار لأنى عارف الشخصيات".

وقررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تخفيض العقوبة الموقعة على محمد الشناوى، لاعب النادى الأهلى، إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات، وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التى أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة.

كما اعتمدت اللجنة التوصيات والقرارات الصادرة عن إدارة المسابقة بحفظ شكوى نادى وادي دجلة ضد إشراك نادي طلائع الجيش اللاعب محمد ناصف، حيث تم التأكد من صحة مشاركته بحصوله على إنذار واحد فقط، وكذلك تخفيض عقوبة اللاعب محمود وادي لاعب نادي بيراميدز إلى 4 مباريات بدلا من 8 مباريات مع تغليظ العقوبة المالية لتكون 200 ألف جنيه، على أن تسدد قبل عودة اللاعب للمشاركة.

واعتمدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها المنعقد في مساء اليوم الأربعاء برئاسة أحمد مجاهد التوصيات الصادرة من اللجنة الطبية بالاتحاد خلال الاجتماع المشترك مع الأجهزة الطبية لأندية القسم الأول على أن يتم إبلاغ هذه التوصيات للأندية.

كما قررت اللجنة مخاطبة وزير الشباب والرياضة بشأن موقف مجالس إدارات الفروع، فيما اعتمدت اللجنة توصيات لجنة الكرة النسائية مع وجود تنسيق بهذا الخصوص مع إدارة الكرة النسائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.