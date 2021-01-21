شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: جيرالدو يحصل من الأهلي على 390 ألف دولار على أقساط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير قيمة فسخ التعاقد بين الأهلي وجيرالدو، والذى شغل الشارع الرياضي في الساعات الأخيرة. وتابع شوبير، خلال برنامجه ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس: "جيرالدو رحل عن الأهلي مقابل الحصول على 390 ألف دولار على أن تسدد على 3 أقساط القسط الأول منها حصل عليه الأربعاء".

وتابع شوبير: "جيرالدو كان يتبقى له موسمين ونصف في الأهلي وهو ما كان يكبد النادي مليون ومائة وخمسون ألف دولار عن هذه الفترة فكان لزاما على الأهلي فسخ عقد اللاعب".

وودع الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب الأهلي، جماهير الأحمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إنهاء ارتباطه بالفريق وفسخ التعاقد.

وقال جيرالدو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: "اليوم هو الأخير لي في النادي الأهلي، أوجه الشكر والتقدير لزملائي في الفريق". وأضاف: "أشكر أيضًا جميع مشجعي الأهلي، على ما عشته هنا في العامين الماضيين. شكرًا لكم".

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق، فسخ التعاقد مع جيرالدو بالتراضي، بعد رفع اسمه من قائمة الفريق، من أجل قيد الوافد الجديد والتر بواليا.

وشارك جيرالدو في الثلاثية التاريخية التي حققها النادي الأهلي بالفوز ببطولات الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، وشارك في المباراة النهائية لدوري الأبطال كبديل ضد الزمالك ليسجل اسمه ضمن الأبطال المُشاركين في تحقيق اللقب.

وخرج جيرالدو إلى قائمة الانتظار الشهر الجاري من أجل تعاقد الأهلي مع الكونغولي والتر بواليا القادم من صفوف فريق الجونة، بعد أن تم إبعاد السنغالي أليو بادجي من قبله لقيد المغربي بدر بانون.