شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو: لم أحصل على فرصتى فى الزمالك.. ومحمد يوسف يعرف إمكانياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق كريم بامبو، لاعب الزمالك المنتقل حديثا لصفوف البنك الأهلي، على انتقاله للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز. وقال بامبو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير: "محمد يوسف يعرف إمكانياتي منذ أن تدربت معه في الأهلي، وخطوة الانتقال للبنك الأهلي تحد كبير فى مسيرتى".

وتابع بامبو: "اللعب في الأهلي والزمالك والإسماعيلي فخر كبير لي، وأتمنى تقديم مستوى جيد مع البنك الأهلي، بعدما قدمت مستوى ممتاز خلال فترة تواجدي بالإسماعيلي".

وأضاف اللاعب: "كنت أرغب في التجديد للإسماعيلي لكن الظروف المادية حالت دون ذلك، ولم أحصل على فرصة حقيقية للتعبير عن قدراتي في الزمالك، ولم أشترك رسميا مع الزمالك رغم تلقى فى اللقاءات الودية".

وأعلن نادى البنك الأهلى اسعارة كريم بامبو لاعب الزمالك لمدة 6 اشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالة، على أن تنتهى مدة الإستعارة بنهاية الموسم الجارى، وتقدم اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي والمتحدث الرسمي بالشكر لمسؤولي نادي الزمالك وذلك للاحترافية الكبيرة التي انتهت عليها عملية التفاوض في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين .

وتحدث اللواء أشرف عن الصفقة انها إضافة قوية لفريق البنك الأهلي خلال المواجهات المقبلة، وكان كريم بامبو قد تلقي عدة عروض محلية مؤخرا للانتقال اليها علي سبيل الإعارة، الا انه انهي اتفاقه مع مسئولي البنك الأهلي ، وتم الاتفاق بين الناديين علي انضمام اللاعب خلال ساعات الي تدريبات فريقه الجديد.

من ناحية أخرى خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين لم يشاركوا في لقاء أمس أمام الجونة تدريبات قوية في مران اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام على متابعة تنفيذ اللاعبين للتدريبات وإيقاف التدريب أكثر من مرة لعلاج الأخطاء.

فيما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة أمس أمام الجونة تدريبات استشفائية، وخاض لاعبو الفريق الأساسيون بعض التدريبات التأهيلية في الجيمانزيوم؛ لتفادي الإرهاق والإجهاد، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا الخميس بشكل طبيعي.